Ruba al supermercato e aggredisce gli agenti: arrestato 53enne

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di sottrarre prodotti alimentari da un punto vendita del centro di Taranto. Scoperto dalla sicurezza, ha reagito violentemente anche contro i poliziotti intervenuti sul posto

Una serata movimentata in un supermercato del centro di Taranto si è conclusa con l’arresto di un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti penali. Il soggetto è stato colto in flagrante mentre tentava di rubare alcuni prodotti alimentari.

La vicenda ha preso una piega violenta quando l’addetto alla sicurezza del punto vendita ha fermato il malvivente. Nonostante la restituzione della refurtiva, l’uomo ha manifestato un comportamento aggressivo, prendendo particolarmente di mira il direttore del supermercato, accusandolo di averlo denunciato in passato per un episodio analogo.

La situazione è ulteriormente degenerata all’arrivo degli agenti della Squadra Volante. Il 53enne ha intensificato la sua condotta violenta, arrivando al punto di tentare il contatto fisico con uno dei poliziotti intervenuti. Solo dopo alcuni concitati minuti gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a trasferirlo nell’auto di servizio.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Dopo la formalizzazione dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari.