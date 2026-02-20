S. Marzano di S. Giuseppe, maltrattamenti in famiglia: arrestato 34enne

L’intervento è scaturito dalla richiesta di aiuto della donna che, a seguito di una lite per futili motivi e dopo che l’uomo si era allontanato dall’abitazione per alcuni giorni, nella notte lo avrebbe visto fare rientro forzando la porta d’ingresso

Nella scorsa notte, a San Marzano di San Giuseppe, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Manduria hanno arrestato un 34enne del posto, presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna.

L’intervento è scaturito dalla richiesta di aiuto della donna che, a seguito di una lite per futili motivi e dopo che l’uomo si era allontanato dall’abitazione per alcuni giorni, nella notte lo avrebbe visto fare rientro forzando la porta d’ingresso. Una volta all’interno, l’uomo avrebbe minacciato di morte la compagna, colpendola al volto con schiaffi e pugni, il tutto alla presenza dei figli minori.

La tempestività dell’intervento dei Carabinieri ha consentito di interrompere l’aggressione ed evitare conseguenze ben più gravi, confermando la costante attenzione dell’Arma nei casi riconducibili alla normativa sul cosiddetto “Codice Rosso”, che prevede una corsia preferenziale e un’immediata attivazione delle procedure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Nel corso dell’operazione, i militari dell’Arma hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118; la donna è stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “M. Giannuzzi” di Manduria, dove è stata medicata.

Al termine delle formalità di rito, e fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri ribadisce il proprio costante impegno nel contrasto alla violenza domestica, invitando le vittime a non esitare a chiedere aiuto: ogni segnalazione viene trattata con la massima urgenza, sensibilità e professionalità, al fine di garantire protezione immediata e concreta a chi si trova in situazione di pericolo.