San Silvestro, spari in strada: trovato il secondo responsabile

La Polizia di Stato ha identificato anche l’altro soggetto immortalato in un video diventato virale che, nella notte di San Silvestro, ha esploso alcuni colpi in aria per strada di un comune della Provincia. Grazie al continuo monitoraggio dei social e dei siti, un quotidiano online aveva pubblicato un video che immortalava un uomo mentre sparava con una pistola, alcuni colpi di arma da fuoco per strada facendo riferimento ad un comune della provincia ionica.

Il presunto autore in un 32enne, di Lizzano, rinvenendo presso la sua abitazione una pistola marca Bruni a salve mod. 92 cal. 8 con tappo rosso, simile a quella utilizzata nel video.