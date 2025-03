Si schianta contro guardrail: auto ribaltata sulla tangenziale sud di Taranto

Scarsa illuminazione sulla strada potrebbe aver contribuito all’incidente. Nessun ferito ma tanta paura

Un violento incidente si sarebbe verificato nella serata di ieri, domenica 23 marzo, sulla Tangenziale Sud di Taranto, nei pressi dello svincolo per il rione Salinella. Secondo le prime ricostruzioni, una Seat sarebbe uscita fuori strada schiantandosi contro il guardrail per poi ribaltarsi. Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto, gli occupanti del veicolo sarebbero rimasti illesi e non avrebbero necessitato di cure mediche.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e un’ambulanza del 118 per i primi soccorsi. La dinamica dell’incidente sarebbe ancora in fase di accertamento.

L’episodio avrebbe riacceso i riflettori su una problematica significativa: la scarsa illuminazione della Tangenziale Sud, arteria di recente inaugurazione. Gran parte del tracciato risulterebbe infatti ancora al buio.