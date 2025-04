Scontro auto-betoniera sulla superstrada Grottaglie-Taranto: traffico in tilt

Il conducente dell’auto non sarebbe in pericolo di vita. Lunghe code verso il capoluogo ionico

Un violento incidente stradale si sarebbe verificato questa mattina sulla superstrada che collega Grottaglie a Taranto, causando notevoli disagi alla circolazione. Lo scontro, avvenuto all’altezza dello svincolo per il rione Paolo VI e Circummarpiccolo, avrebbe coinvolto un’auto e una betoniera.

Sul luogo dell’incidente sarebbero immediatamente intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno prestato i primi soccorsi. Sebbene le condizioni del conducente dell’auto non siano ancora state ufficializzate, le prime indiscrezioni suggerirebbero che non si troverebbe in pericolo di vita.

L’impatto avrebbe generato una significativa congestione del traffico, con chilometri di coda in direzione del capoluogo ionico. Le autorità starebbero lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, le cui cause rimangono al momento da accertare.