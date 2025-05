Scontro tra auto e moto in pieno centro: centauro trasportato in codice rosso

Il motociclista si troverebbe all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Traffico in tilt per diverse ore

Un violento scontro tra una Ford e una motocicletta ha paralizzato il traffico nel centro di Taranto nella mattinata di giovedì 15 maggio. L’incidente si è verificato intorno alle 8:15 all’incrocio tra via Laclos e via Leonida, in piena ora di punta. Il centauro, che avrebbe riportato le ferite più gravi nell’impatto, è stato prontamente soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice rosso presso l’ospedale Santissima Annunziata. Secondo le prime informazioni, nonostante l’iniziale allerta, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

La gestione dell’emergenza ha richiesto l’intervento di diverse pattuglie: mentre la Polizia di Stato si è occupata di regolare il traffico congestionato, gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i necessari rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, con lunghe code e rallentamenti che hanno interessato non solo l’area dell’impatto ma anche le strade circostanti. Le autorità stanno ancora indagando per accertare eventuali responsabilità e violazioni del codice stradale da parte dei conducenti coinvolti.