Scontro frontale con un tir sulla statale 7: grave una famiglia

Bambina di 10 anni in codice rosso dopo l’impatto col mezzo pesante, nei pressi di Massafra

Un violento scontro frontale tra un’utilitaria e un tir è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 giugno, sulla statale 7, nelle vicinanze dello svincolo per Massafra. L’incidente, verificatosi intorno alle 15:30, avrebbe coinvolto una famiglia composta da padre, madre e una bambina di circa 10 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’utilitaria si sarebbe scontrata frontalmente con un camion che procedeva nella direzione opposta. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento. I tre occupanti dell’auto sarebbero stati immediatamente soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le condizioni della bambina desterebbero particolare preoccupazione a causa di alcune ferite profonde riportate nell’impatto.

Il conducente del mezzo pesante sarebbe rimasto illeso. Sul posto sarebbero intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco per i rilievi necessari e la messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incidente sarebbero ancora in fase di accertamento.