Scontro tra moto e auto, poi la fuga: investito anche un pedone

Incidente nella serata di mercoledì a Taranto. Il pedone è stato soccorso dal 118. La Polizia Locale ha acquisito i filmati delle telecamere per risalire alla moto e al conducente

Incidente nella serata di mercoledì 7 ottobre all’incrocio tra via Rintone e via Icco, a Taranto, dove una moto e un’automobile sono rimaste coinvolte in un sinistro.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, dopo l’impatto il motociclista si sarebbe allontanato senza fermarsi, investendo poco dopo anche un pedone. La persona è stata soccorsa dai sanitari del 118. Illeso, invece, il conducente dell’autovettura coinvolta nell’incidente. Durante la fuga, il motociclista avrebbe inoltre perso il sellino della moto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Taranto, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Gli investigatori hanno inoltre acquisito le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per risalire alla targa del mezzo e identificare il conducente.