Scoperto deposito abusivo di rifiuti ferrosi nel Tarantino: denunciato un 47enne

Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato un’area di 500 metri quadrati lungo la Strada Statale Appia

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo di 47 anni residente a Massafra, ritenuto responsabile della gestione illecita di rifiuti, e ha sequestrato un vasto deposito di materiale ferroso abusivo.

L’operazione rientra in una serie di servizi mirati al contrasto dei furti di rame, in particolare quelli ai danni delle Ferrovie dello Stato. L’intervento è stato condotto dalla Sezione Polizia Ferroviaria di Taranto, con il supporto della Polizia Stradale, della Divisione di Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile.

Il controllo ha interessato un’area di circa 500 metri quadrati situata lungo la Strada Statale Appia, dove il 47enne è stato sorpreso mentre scaricava un ingente quantitativo di materiale ferroso da un veicolo industriale. All’interno del deposito, gli agenti hanno rinvenuto condizionatori, batterie per auto, radiatori, numerosi pneumatici e altri rifiuti speciali accatastati in grossi cassoni, senza alcuna certificazione di provenienza e privi delle necessarie precauzioni.

Gli investigatori hanno rilevato gravi violazioni delle normative sullo smaltimento dei rifiuti solidi ferrosi, con concreto rischio di inquinamento ambientale. Nei pressi di un’attrezzatura spellacavi è stato anche trovato un ingente quantitativo di cavi di rame, la cui provenienza è ancora oggetto di accertamenti.

Al termine dell’ispezione, l’intera area è stata sequestrata con l’apposizione dei sigilli. Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente, mentre il 47enne è stato formalmente denunciato.