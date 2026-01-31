Scoperto furto d’energia in un’officina: denunciato titolare

La Polizia di Stato ha effettuato mirati controlli ad alcune officine del Quartiere Tamburi

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un tarantino di 44 anni, titolare di un’autofficina, perché ritenuto presunto responsabile del reato di furto d’energia elettrica.

Il personale del Commissariato Borgo ha effettuato mirati controlli ad alcune officine del Quartiere Tamburi, volte alle verifiche sui sistemi di fornitura di energia elettrica.

In una di queste attività con l’ormai consolidata collaborazione con il personale specializzato di Enel Distribuzione, è stato scoperto un presunto furto di energia elettrica.

Solo l’abilità e l’esperienza degli operatori ha permesso di scoprire il bypass elettrico che era ben occultato nel muro sotto il contatore.

I tecnici hanno ripristinato la rete e l’allaccio dei cavi al contatore.

Nel corso del controllo i poliziotti hanno anche riscontrato la presenza di un operaio sul quale in quel momento il titolare non è stato in grado di fornire i relativi documenti sulla sua regolare assunzione.

Al termine del controllo il proprietario dell’officina è stato deferito in stato di libertà. Il danno per l’azienda erogatrice della fornitura elettrica è stato stimato in circa 70mila euro. Sono in corso con gli enti preposti le opportune verifiche sulla posizione del dipendente trovato all’interno dell’officina.

Si ribadisce che per l’odierno indagato vige il principio di innocenza sino a sentenza definitiva.