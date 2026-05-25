Segue l’ex compagna nonostante il divieto: arrestato 44enne nel Tarantino

L’uomo era già sottoposto a un provvedimento restrittivo, ma avrebbe continuato a perseguitare la donna

Nella serata del 22 maggio 2026, i Carabinieri della Stazione di Castellaneta hanno arrestato un 44enne residente nella provincia di Bari, ritenuto responsabile dei reati di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e atti persecutori.

L’uomo, già destinatario di un provvedimento che gli imponeva di non avvicinarsi all’ex compagna, una 48enne del posto, avrebbe continuato a molestarla seguendone gli spostamenti quotidiani e presentandosi ripetutamente nei luoghi da lei frequentati. Una condotta che avrebbe generato nella vittima un forte stato di ansia e paura per la propria incolumità.

Determinante l’intervento dei militari dell’Arma che, durante un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato il 44enne mentre, a bordo della propria autovettura, avrebbe seguito la donna con atteggiamento insistente e molesto, in palese violazione della misura cautelare cui era sottoposto.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e condotto presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri. Raccolti gli elementi investigativi necessari e completate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato trasferito alla Casa Circondariale di Taranto, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.