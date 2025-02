Sequestrati oltre 136.000 prodotti insicuri: la GdF colpisce 6 filiere illecite

La Guardia di Finanza ha deferito imprenditori responsabili della fornitura di articoli pericolosi per la salute pubblica

Continuano gli interventi del Gruppo di Taranto e della Compagnia di Manduria volti a contrastare la diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. I controlli effettuati dai Finanzieri hanno portato all’individuazione e al sequestro presso 6 esercizi commerciali di Statte, Fragagnano, Taranto, Lizzano e San Marzano di San Giuseppe di oltre 136.000 prodotti.

Tra questi figurano articoli in plastica e casalinghi privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”. Tale normativa impone che i prodotti destinati al consumatore debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione. Al termine dei controlli sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa i titolari delle rivendite ispezionate.

Inoltre, grazie ad approfondimenti investigativi autonomi finalizzati alla disarticolazione delle “filiere illecite”, sono stati individuati e deferiti 6 imprenditori operanti in Puglia e in Campania. Queste persone risultavano responsabili della fornitura dei suddetti prodotti non sicuri sottoposti a sequestro dalla Guardia di Finanza nel corso degli interventi operativi precedenti.

Il commercio illegale dei prodotti insicuri danneggia gravemente il mercato locale ed internazionale poiché sottrae opportunità economiche alle imprese che rispettano le regole vigenti.