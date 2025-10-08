mercoledì 8 Ottobre 25
CP

Servizi straordinari della Polizia di Stato: tre arresti e numerose denunce

Cronaca

Articoli Correlati

Rapporto Gimbe: nel 2024 in Puglia più di 400mila persone hanno rinunciato alle cure

CP -
Presentati i dati dell'ottavo rapporto Gimbe, che analizza e monitora la sostenibilità e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale Nel 2024 il 10,9% dei pugliesi (424...
Read more

Mercato di via Orsini, avviati i lavori di rigenerazione urbana

CP -
Il progetto prevede una serie di interventi chiave, tra cui il rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi, la piantumazione di nuovi alberi, il ripristino...
Read more

Salta l’incontro a Roma sui Giochi del Mediterraneo?

CP -
Il commissario Ferrarese non cede di un millimetro. “Sono per il rispetto della legge sempre”. Non si escludono neanche le sue dimissioni se la...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand