Sorpresi a confezionare droga nella stanza di un B&B: due 25enni arrestati nel Tarantino

I militari della Sezione Operativa della Compagnia di Martina Franca hanno arrestato due 25enni baresi, presunti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Sabato pomeriggio, in pieno centro storico di Martina Franca, i militari dell’Arma, in abiti borghesi e con auto di copertura, hanno fermato due giovani, non del luogo. Alla vista dei Carabinieri hanno subito assunto un atteggiamento inspiegabilmente nervoso, il che ha portato i militari ad approfondire il motivo ed il luogo del soggiorno dei due. Recatisi con loro al B&B dove avevano fittato una stanza, situato nel cuore del centro storico, è apparsa chiara la ragione della loro agitazione: le operazioni di perquisizione hanno consentito di rinvenire un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di natura chimica (pasticche di anfetamina e ketamina), già suddivise in numerosissime dosi per lo spaccio, e probabilmente destinate ad essere vendute proprio in occasione delle festività di fine anno.

Nello specifico, oltre al materiale utile per il confezionamento e la somma contante di 625 euro, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 112 involucri contenenti, complessivamente circa 86 gr di Ketamina, polvere di Mdma e Speed, nonché 71 pasticche di mdma, un contenitore contenente nitrito di amile, butile e isobutile di acido nitroso, conosciuto con la denominazione poppers .

Lo stupefacente sequestrato è stato inviato al LASS del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto per le consuete analisi qualitative e quantitative.