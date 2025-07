Sorpreso a bordo di un’auto rubata nel Tarantino: arrestato 33enne

Giunti nella zona dell’ospedale cittadino uno dei giovani a bordo di una Fiat Ypsilon, provando ad imboccare una curva a folle velocità, ha perso il controllo del mezzo fermando la sua corsa su un’auto parcheggiata. I poliziotti che erano a pochi metri di distanza sono riusciti a fermarlo nonostante l’estremo tentativo di fuga a piedi

La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 33 anni perché ritenuto presunto responsabile dei reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nel corso di mirati servizi predisposti dal Commissariato e finalizzati alla prevenzione dei reati predatori nelle ore notturne, i poliziotti della Squadra Volante, percorrendo una zona periferica di quel comune, hanno notato tre auto di piccola cilindrata in fila percorrere contromano la carreggiata.

I poliziotti, ancor di più insospettiti della presenza all’interno delle tre auto di alcuni giovani, hanno deciso di sottoporli al controllo. I conducenti delle utilitarie per tutta risposta hanno risposto con un’improvvisa accelerazione, dando la sensazione di voler eludere il controllo.

Il personale della Volante si è messo all’inseguimento delle tre auto che in fila indiana procedevano ad alta velocità che è proseguito per una decina di minuti nel centro storico della città delle ceramiche durante il quale i tre conducenti hanno provato a prendere direzioni diverse per sfuggire ai poliziotti.

Giunti nella zona dell’ospedale cittadino uno dei giovani a bordo di una Fiat Ypsilon, provando ad imboccare una curva a folle velocità, ha perso il controllo del mezzo fermando la sua corsa su un’auto parcheggiata. I poliziotti che erano a pochi metri di distanza sono riusciti a fermarlo nonostante l’estremo tentativo di fuga a piedi.

Il 33enne è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto. L’auto guidata dal fuggitivo è risultata avere il sistema d’accensione manomesso, evidente segno del furto compiuto poco prima.

I successivi sopralluoghi nel centro cittadino di Grottaglie hanno permesso di rintracciare, abbandonata sulla sede stradale, una seconda auto risultata provento di furto. Sono ancora in corso indagini per individuare gli altri giovani a bordo delle auto rubate e recuperare la utilitaria.