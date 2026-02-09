Sorpreso ad armeggiare su un furgone in sosta: arrestato 17enne

La Polizia di Stato ha fermato il minorenne ritenuto presunto responsabile del reato di tentato furto aggravato

Il personale della Squadra Volante allertato dalla Sala Operativa della Questura si è portata nella zona di San Vito dove era stata segnalata la presenza di alcuni giovani travisati e vestiti di nero che si aggiravano con fare furtivo tra le auto in sosta.

I poliziotti nell’oscurità della notte hanno intravisto una sagoma armeggiare sul portellone posteriore di un furgone parcheggiato.

Immaginando di aver colto sul fatto un “topo d’auto” gli hanno intimato di fermarsi.

Il presunto ladro – un 17enne già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi numerosi reati contro patrimonio – ha provato a sottrarsi al controllo, scavalcando la recinzione di un parcheggio privato, ma dopo alcuni minuti è stato fermato con l’ausilio di altri equipaggi della Volante arrivati sul posto.

Nel suo marsupio è stato recuperato un coltello con una lama di circa 7 centimetri con la punta deformata.

L’ispezione dei luoghi ha permesso ritrovare sull’asfalto nelle immediate vicinanze del furgone una pinza, verificando la forzatura della serratura dell’automezzo preso di mira dal giovane.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il presunto autore del tentato furto è stato arrestato.

Si ribadisce che per l’odierno indagato vige il principio d’innocenza sino sentenza definitiva.