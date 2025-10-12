Sorpreso alla guida di un trattore rubato: denunciato 56enne nel Tarantino

L’uomo era sprovvisto di patente di guida perché sospesa a tempo indeterminato

Nel corso di un servizio di controllo stradale nel comune di San Giorgio Jonico il personale della Polizia Stradale di Manduria ha fermato un trattore agricolo la cui targa presentava caratteri alfanumerici irregolari. Alla vista dell’auto di servizio, il conducente ha assunto un comportamento sospetto, dando la sensazione di voler eludere il controllo.

L’uomo alle guida del mezzo agricolo, un 56enne della provincia di Taranto, era sprovvisto della patente di guida, sospesa a tempo indeterminato. Il veicolo, inoltre, era privo della prevista assicurazione e dei documenti di circolazione.

I successivi accertamenti hanno rivelato che la targa era contraffatta ed abbinata a un altro mezzo ed il controllo del telaio ha consentito di raccogliere indizi utili a ritenere che il trattore fosse riconducibile ad un mezzo rubato nel 2016 a un’azienda agricola di Maruggio.

Il conducente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente perché ritenuto presunto responsabile del reato di riciclaggio. Contestate anche numerose violazioni del Codice della Strada. Il trattore, del valore di circa 50mila euro, è stato sequestrato per essere restituito al legittimo proprietario.