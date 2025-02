Sorpreso con più di 200 grammi di cocaina in auto: arresto 45enne nel Tarantino

Sin da subito l’uomo si è mostrato insofferente al controllo. Gli agenti hanno recuperato un involucro in cellophane trasparente sottovuoto contenente la droga

La Polizia di Stato ha arrestato un 45enne residente nella provincia jonica perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Falchi della Squadra Mobile da qualche settimana avevano messo sotto osservazione un noto pregiudicato di 45 anni residente in un comune della provincia jonica con numerosi precedenti di polizia soprattutto in materia di spaccio, sospettato di trasportare a bordo della sua auto importanti quantitativi di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato bloccato a bordo della sua Fiat Panda in compagnia di un’altra persona nella frazione di San Crisperi, nel comune di Faggiano.

Sin da subito il 45enne si è mostrato insofferente al controllo, fornendo in tal modo ulteriori conferme ai sospetti maturati. La perquisizione personale ha permesso di recuperare, occultato nella cinta dei pantaloni, un involucro in cellophane trasparente sottovuoto, con all’interno cocaina per un peso di circa 220 grammi.