Sotto effetto di alcool e droghe prova ad aggredire i poliziotti, arrestato 26enne

Intervento in Via Berardi dove gli agenti sono giunti per soccorrere una donna. Durante l’operazione, rinvenuto anche un involucro con hashish

La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 26 anni perché ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza, violenza, minaccia, oltraggio e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale. Il personale delle Squadra Volante, intorno alle 2,00 di questa notte, è intervenuto in via Berardi in soccorso di una donna che estremamente agitata ha chiesto aiuto per la presenza di un uomo in forte stato di alterazione che avrebbe cercato di aggredirla.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno individuato il presunto aggressore che sin da subito ha mostrato un atteggiamento estremamente violento ed ostile. Nonostante i ripetuti tentativi degli agenti di riportarlo alla calma, l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all’assunzione di alcool e droghe, avrebbe provato con insistenza il contatto fisico, cercando di aggredirli.

Dopo qualche concitato momento, i poliziotti sono riusciti ad immobilizzarlo e, con l’ausilio del personale del 118, lo hanno trasportato al Pronto Soccorso del SS. Annunziata dove considerato il protrarsi del comportamento violento i sanitari sono stati costretti a sedarlo. I poliziotti, inoltre nel corso del parapiglia che ha portato all’immobilizzazione dell’uomo hanno anche recuperato un piccolo involucro contente circa tre grammi di hashish che presumibilmente l’uomo custodiva nelle tasche del giubbotto.

Al termine di tutti gli accertamenti, trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 26enne è stato arrestato e posto in regime degli arresti domiciliari.