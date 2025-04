Lotta all’abusivismo, Confartigianato lancia l’email per le denunce anonime

Attivata la casella postale per segnalare attività irregolari nella provincia di Taranto. L’associazione farà da ponte con gli organi di controllo per contrastare un fenomeno che danneggia imprese regolari e consumatori

Un nuovo strumento nella lotta all’abusivismo artigianale arriva da Confartigianato Taranto. L’associazione ha attivato un canale email dedicato per raccogliere le segnalazioni di attività irregolari, che potranno essere inviate in forma anonima sia da operatori del settore che da cittadini. “Gli interventi di contrasto all’abusivismo effettuati dagli organi di controllo in questi ultimi mesi rappresentano un segnale forte per il territorio – spiega il segretario generale Fabio Paolillo – non solo in termini di legalità ma anche di tutela della sicurezza e della salute”.

Il fenomeno colpisce numerosi settori, dall’autoriparazione all’acconciatura, dall’estetica all’impiantistica, fino all’edilizia e al trasporto. “La presenza di operatori irregolari danneggia economicamente le imprese che rispettano le normative – sottolinea l’associazione – e comporta rischi per chi usufruisce di servizi non certificati e privi delle necessarie garanzie”.

Le segnalazioni ricevute all’indirizzo stopabusivismo@confartigianato.ta.it verranno vagliate dall’associazione che si occuperà di interagire con gli organi competenti. “È un’iniziativa importante che funziona – assicura Confartigianato – fondamentale per riportare nella legalità le situazioni critiche sul territorio. Il compito è difficile vista la grande diffusione del fenomeno, ma serve la collaborazione di tutti”.