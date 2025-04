“Due mari run”: commercianti in allarme per i divieti di sosta

Confesercenti e Unsic chiedono al Commissario di posticipare l’orario dei divieti dalla serata di sabato 5 aprile a mezzanotte

Confesercenti e Unsic di Taranto hanno inviato una lettera al Commissario per chiedere la modifica dell’ordinanza 157/2025 che regola i divieti di sosta in occasione della “Due Mari Run”, manifestazione sportiva in programma domenica 6 aprile.

Al centro della richiesta c’è l’orario di entrata in vigore dei divieti di sosta nel centro cittadino, attualmente fissato per le ore 20 di sabato 5 aprile. Secondo le associazioni di categoria, questo timing penalizzerebbe gravemente le attività commerciali del borgo, proprio nella serata più redditizia della settimana.

“È necessario che il divieto venga spostato alla mezzanotte per consentire il regolare svolgimento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, che chiudono alle 21″, sottolineano Casaimpresa Confesercenti e Uncis provinciale di Taranto. La modifica eviterebbe anche disagi ai consumatori che, ignari delle disposizioni, rischierebbero multe e rimozioni forzate.

Le associazioni, sollecitate da numerosi operatori economici, chiedono “misure di buon senso che contemperino le esigenze organizzative della manifestazione con quelle delle centinaia di imprese che operano nel borgo e dei cittadini”, considerando anche l’attuale situazione di difficoltà del commercio locale.