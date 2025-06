Spacciava cocaina in auto: recidivo 23enne finisce in manette

Il giovane utilizzava lo stesso metodo di spaccio che gli era costato un precedente arresto. Nascondeva la droga nel serbatoio della sua Fiat Bravo

Non ha imparato la lezione dal precedente arresto e ha ripreso a spacciare cocaina utilizzando lo stesso modus operandi. Un giovane tarantino di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dei Falchi della Squadra Mobile, che tenevano d’occhio il giovane da alcuni giorni, lo hanno intercettato mentre si aggirava con fare sospetto per le vie del centro cittadino a bordo della sua Fiat Bravo. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga, è stato seguito e poi fermato in via Umbria.

Durante la perquisizione dell’auto, gli agenti hanno scoperto 25 dosi di cocaina nascoste all’interno dello sportello del serbatoio del carburante, occultate in un pacchetto di sigarette. Nel borsello del giovane sono stati inoltre rinvenuti un piccolo quantitativo di hashish e 125 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’attività illecita.

Il 23enne, che qualche anno fa era stato arrestato per lo stesso reato e con le medesime modalità, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Taranto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.