Spaccio in un appartamento del centro: arrestato 48enne nel Tarantino

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 48 anni originario di Manduria perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale del Commissariato di Manduria, nel corso di una mirata attività antidroga, aveva messo sotto controllo un’abitazione sito nel centro cittadino del comune messapico ove, presumibilmente un 48enne del posto già conosciuto per i suoi precedenti reati in materia di droga, avrebbe avviato una proficua attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei periodi di osservazione, a dar conferma di quanto sospettato, i poliziotti hanno notato un continuo andirivieni di giovani, molti dei quali conosciuti come tossicodipendenti. Decisi a porre fine a questa presunta illecita attività i poliziotti, approfittando di un momento di disattenzione, sono entrati nell’appartamento.

Con l’ausilio di Africa, un pastore tedesco dell’Unità Cinofili di Brindisi, gli agenti hanno avviato un’accurata perquisizione degli ambienti che ha permesso di recuperare 8 dosi preconfezionate di eroina, circa 40 grammi di cocaina custoditi in due vasetti e circa 9 grammi di marijuana, oltre al necessario per il confezionamento in dosi delle droghe.