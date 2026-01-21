mercoledì 21 Gennaio 26
SS 106 jonica, ennesimo incidente

Massafra, Maggiore: “13 siti da bonificare”

di Angelo Nasuto L’assessore all'Ambiente, Giuseppe Maggiore, ha comunicato tramite i social che le bonifiche, annunciate in campagna elettorale, stanno per essere avviate Il territorio di...
Vertenza Vestas: convocato il tavolo regionale

Per il prossimo 3 febbraio è arrivata la convocazione da parte delle Presidenza della "Task Force" Regionale. Soddisfazione da parte delle sigle sindacali Fiom e...
FS, Linea  Bari-Taranto: al via la seconda fase dei lavori

Il potenziamento infrastrutturale e tecnologico prevede un investimento complessivo di 220 milioni di euro ( fondi PNRR) Dal 26 gennaio al 28 febbraio Rete Ferroviaria...
