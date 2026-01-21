SS 106 jonica, ennesimo incidente

Due auto si sono scontrate alle 12.30 di questa mattina. Un ferito

Questa mattina subito dopo lo svincolo per Palagiano Nord, sulla strada statale 106 jonica, si è verificato un incidente. Due auto si sono scontrate probabilmente a causa della pioggia e del manto stradale diventato pericoloso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze che hanno trasportato un ferito al Santissima Annunziata di Taranto. I Vigili del fuoco e la la Polizia locale di Palagiano dopo i dovuti rilievi, hanno ripristinato la viabilità nel tratto di strada interessato.