Taranto, 21enne arrestata per spaccio

La polizia di Stato ha rinvenuto 30 dosi preconfezionate di ketamina

La Polizia di Stato ha arrestato una giovanissima tarantina di 21 anni ritenuta presunta responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale del Commissariato Borgo, – fanno sapere- nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, aveva notato nelle principali arterie del centro cittadino un inusuale movimento di giovanissimi che avevano rapidi incontri con alcune coetanee.

Sospettando una probabile attività di spaccio, i poliziotti hanno deciso di presidiare le zone più frequentate del Borgo, riuscendo ad individuare tre ragazze tutte in giovanissima età.

Con l’ausilio del personale femminile della Polizia di Stato, -aggiungono- le giovani sono state perquisite. In possesso di una di loro, una tarantina di 21 anni, è stato recuperato un involucro con circa 30dosi preconfezionate di ketamina.

La perquisizione domiciliare in casa della 21enne ha permesso di rinvenire occultato, all’interno di un pelouche, un bilancino di precisione perfettamente funzionante con evidenti tracce della stessa sostanza stupefacente sequestrata poco prima.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, la 21enne è stata arrestata e posta in regime degli arresti domiciliari.

Si ribadisce che per l’odierna indagata vige il principio di innocenza sino a sentenza definitiva.