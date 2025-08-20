Taranto, accoltella un uomo in strada: arrestato 35enne

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112, che indicava una violenta aggressione in atto nei pressi del Ponte Sant’Egidio, in una zona centrale della città. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno trovato un uomo ferito, di circa 30 anni, colpito con un’arma da taglio al volto e al torace

Nella notte tra il 19 e il 20 agosto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di circa 35 anni, senza fissa dimora, presunto responsabile del reato di tentato omicidio.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112, che indicava una violenta aggressione in atto nei pressi del Ponte Sant’Egidio, in una zona centrale della città. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno trovato un uomo ferito, di circa 30 anni, colpito con un’arma da taglio al volto e al torace.

Secondo la ricostruzione iniziale, l’aggressore avrebbe inseguito e poi attaccato la vittima per futili motivi. Dopo il fatto, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato dai Carabinieri poco distante dal luogo dell’aggressione.

La persona ferita è stata trasportata d’urgenza dal 118 presso l’ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Attualmente è ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata. Nel corso del sopralluogo è stato sequestrato un coltello a serramanico con lama di circa 7 cm, ritenuto compatibile con le ferite riportate dalla vittima.

Il 35enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.