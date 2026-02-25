Taranto, aggredito e abbandonato nudo in Città Vecchia

L’ uomo, sembrerebbe essere stato vittima di un’ aggressione punitiva di gruppo

Sarebbe ricoverato in Rianimazione per un trauma cranio-facciale ma non sarebbe in pericolo di vita, un 44enne del posto. La scorsa notte sarebbe stato pestato a sangue e poi abbandonato nei pressi della basilica di san Cataldo, in via Pentite. Si pensa a un’ aggressione punitiva di gruppo. La vittima è stata ritrovata nuda. Sull’ episodio sono in corso delle indagini. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 su segnalazione di alcuni passanti.