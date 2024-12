Aggressione in Città Vecchia: colpito in testa con una bottiglia

Nelle prime ore del 20 dicembre, un magrebino è stato aggredito mentre cercava di sporgere denuncia dopo un presunto furto. La polizia indaga sull’accaduto

Nelle prime ore di venerdì 20 dicembre, intorno alle 4:00, un uomo di origine magrebina sarebbe stato aggredito nella Città Vecchia di Taranto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, che sarebbe stato ospite di due connazionali momentaneamente residenti in zona, avrebbe sostenuto inizialmente di essere stato derubato del portafoglio, del cellulare e dei documenti. Dopo aver contattato le forze dell’ordine, che lo avrebbero invitato a recarsi in questura per sporgere denuncia, sarebbe stato aggredito durante il suo girovagare nel quartiere.

Un individuo non identificato lo avrebbe colpito alla testa con una bottiglia, provocandogli una ferita. Sul posto sarebbero intervenuti i sanitari del 118, che lo avrebbero trasportato in ospedale per le cure necessarie.

La Polizia di Stato starebbe indagando sull’accaduto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo alcune fonti, prima di essere aggredito, l’uomo avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti, alcoliche e farmaci, alterandosi fino a disturbare la quiete del quartiere: situazione che avrebbe portato un residente all’aggressione fisica. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche la possibilità che la denuncia possa essere un espediente per evitare il pagamento della permanenza nel b&b.