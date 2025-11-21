Taranto, attivate nuove cure per i più fragili

Lo comunica l’amministrazione comunale, nella nota stampa, che ha sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa con l’ETS Odv Europa Solidale

È nuovamente attivo il servizio di cure odontoiatriche gratuite a sostegno delle fasce più fragili della comunità tarantina. Lo annuncia l’amministrazione comunale nella nota stampa ufficiale, in cui spiega che l’erogazione di prestazioni di odontoiatria sociale è rivolta ai cittadini in condizioni di deprivazione socio-economica, con particolare attenzione ai minori.

L’ambulatorio è dotato di tutte le attrezzature necessarie e si trova in via Cavallotti 103/a. Per accedere alle prestazioni è necessario rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Taranto, situati in via Scotti 1, che provvederanno alla valutazione dei requisiti e alla prenotazione delle visite.

Realtà possibile grazie al protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Taranto e l’ETS Odv Europa Solidale: “Questo è un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e terzo settore – dice nella nota stampa l’Assessore ai Servizi Sociali, Sabrina Lincesso – capace di rispondere in modo immediato ai bisogni reali delle persone e di garantire un diritto fondamentale come quello alla salute. Il Comune di Taranto continuerà a sostenere percorsi di inclusione sociale e sanitaria, mettendo al centro la tutela delle persone e il rafforzamento della rete solidale del territorio” conclude Lincesso.