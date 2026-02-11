Taranto, autista Kyma schiaffeggiato

L’ aggressione dopo aver richiesto a un uomo di mettere il guinzaglio al cane

Ieri mattina, un autista di Kyma mobilità, è stato aggredito sul bus della linea 8.

Il mezzo era in transito su via Golfo di Taranto.

Era salito un uomo accompagnato da un cane senza guinzaglio. Per salvaguardare la sicurezza ai passeggeri, avrebbe chiesto all’ uomo di mettergli il guinzaglio.

Questo è bastato per essere destinatario prima di ingiurie, poi di un: aggressione vera e propria.

Sarebbe stato colpito da uno schiaffo violento. A intervenire nell’ immediato un collega del conducente, poi la Polizia di Stato.

Dura la reazione dell’Ugl Autoferrotranvieri Taranto, che ha denunciato l’accaduto: “Ogni aggressione rappresenta un attacco alla sicurezza collettiva e una violazione della dignità professionale. Chiediamo l’analisi immediata dei filmati delle telecamere di bordo e un rafforzamento delle misure di tutela per il personale viaggiante, sempre più esposto a rischi inaccettabili”.



