Taranto, auto contro una mandria di mucche

Sulla provinciale che collega Martina Franca a Massafra un’ auto con a bordo due passeggeri si è trovata all’ improvviso davanti, una mandria che circolava sulla carreggiata

Nella serata di ieri una donna è rimasta ferita in seguito all’ urto dell’ auto sulla quale viaggiava, contro una mandria di mucche che vagava nel buio sulla strada che collega Martina Franca a Massafra.

Nell’ impatto sono morte tre mucche, l’ altro uomo che era alla guida è rimasto illeso.

È intervenuta la Polizia Locale di Martina Franca e i Vigili del fuoco che hanno chiuso al traffico la provinciale per soccorrere la donna e rimuovere le carcasse dei tre animali. La donna è stata subito trasportata in ospedale dai sanitari del 118 ma non ha riportato gravi ferite.