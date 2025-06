Taranto, auto prende fuoco al semaforo: nessun ferito

I due occupanti del mezzo non si erano accorti del principio d’incendio

Nel pomeriggio di sabato 7 giugno, momenti di tensione si sono vissuti nei pressi di Viale Virgilio dove una macchina ha preso fuoco improvvisamente mentre era ferma al semaforo. Non sembrerebbero esserci feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’incendio sia partito dalla parte anteriore del veicolo, con delle piccole fiamme che sono fuoriuscite dalla scocca del mezzo. I due occupanti non si sarebbero accorti del principio d’incendio.

Un passante ha immediatamente avvisato le due persone dando loro il modo di uscire dell’abitacolo prima che il rogo avvolgesse il veicolo.

È intervenuta una pattuglia sulla Guardia di Finanza, che in quel momento stava transitando su Viale Virgilio, mettendo in sicurezza l’area. Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco per domare le fiamme.