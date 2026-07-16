Arpa Puglia: in aiuto all’ Albania per il monitoraggio ambientale

Albania verso l’implementazione della Direttiva Strategia Marina Europea: l’esperienza di Arpa Puglia fa scuola per il monitoraggio di nuove pressioni per l’ambiente marino, come le specie non indigene, le microplastiche nel mare e i rifiuti spiaggiati

Garantire il rafforzamento della governance ambientale marina nel processo di avvicinamento dell’Albania agli standard dell’Unione Europea. É questo l’obiettivo – fa sapere Arpa Puglia nella nota – del “Piano di Attuazione della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina” per i mari Adriatico e Ionio: al primo stakeholder meeting che si è svolto il 9 luglio 2026 a Tirana, hanno partecipato, insieme a Nicola Ungaro ed Enrico Barbone di Arpa Puglia, rappresentanti delle istituzioni albanesi, del mondo accademico e dei principali portatori di interesse coinvolti nella tutela e nella gestione dell’ambiente marino.

L’incontro – aggiungono – è stato organizzato nell’ambito del progetto EU4Rivers, nato a supporto della gestione sostenibile delle risorse idriche in Albania, con l’obiettivo di migliorare lo stato ecologico dei fiumi e delle altre acque superficiali e sotterranee del Paese, in linea con la normativa europea, in particolare con la Direttiva Quadro sulle Acque, finanziata dall’Unione Europea e dall’Austrian Development Agency (ADA), parte della International Partnerships Austria.Ecco altri dettagli: “Si tratta di un importante programma di cooperazione istituzionale e assistenza tecnica volto a modernizzare la gestione delle risorse idriche in Albania, migliorando il monitoraggio ambientale, e la qualità delle acque marine secondo gli standard europei – ha sottolineato Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia -. È importante che Arpa Puglia, con l’ausilio del nostro Centro Regionale Mare, possa contribuire a supportare e rafforzare il governo delle risorse idriche in Albania”.

Il percorso di elaborazione del “Piano di Attuazione della Direttiva Strategia Marina europea” è coordinato dall’Agenzia per la Gestione delle Risorse Idriche (Ambu), quale istituzione responsabile del settore idrico nel quadro del Capitolo 27 dell’Acquis Comunitario, che riguarda “Ambiente e Cambiamento Climatico”. (L’Acquis Comunitario è il diritto acquisito comunitario, ovvero, l’insieme dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli Stati membri dell’Unione europea).Il progetto, coordinato per l’ambito marino da Luigi Musco, docente del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento, è finalizzato a garantire il rafforzamento della governance ambientale marina nel processo di avvicinamento dell’Albania agli standard dell’Unione Europea.

Un ruolo centrale nel percorso tecnico è svolto da Arpa Puglia, che, insieme agli esperti nazionali albanesi e internazionali e in stretto coordinamento con le istituzioni albanesi, sta contribuendo alla definizione del Piano di Attuazione.Nel corso dello stakeholder meeting, Arpa Puglia ha illustrato i principali requisiti previsti dalla Direttiva Quadro sulla Strategia Marina, condividendo competenze maturate nell’ambito del monitoraggio ambientale marino, della valutazione dello stato degli ecosistemi e dell’applicazione degli strumenti tecnici necessari per il raggiungimento degli obiettivi europei di protezione dell’ambiente marino.

Il Piano di implementazione rappresenterà uno strumento fondamentale per accompagnare progressivamente l’Albania nell’allineamento della propria governance marina ai requisiti della Direttiva sulla Strategia Marina europea, favorendo un approccio integrato alla protezione del Mediterraneo e alla gestione sostenibile delle risorse marine dell’Adriatico e dello Ionio.“La partecipazione di Arpa Puglia – conclude Vito Bruno – conferma il ruolo dell’Agenzia quale punto di riferimento tecnico-scientifico nella cooperazione ambientale internazionale e nella condivisione di metodologie e buone pratiche per la tutela degli ecosistemi marini, rafforzando il dialogo tra le istituzioni dei Paesi che si affacciano sul bacino Adriatico-Ionico”.