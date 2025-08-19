Taranto, auto si ribalta dopo un violento impatto

Il sinistro si è verificato tra via Abruzzo e via Medaglie d’Oro. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale

Un brutto incidente si è verificato nella serata di ieri tra via Abruzzo e via Medaglie D’Oro a Taranto, lunedì 18 agosto, che ha coinvolto una vettura che si è ribaltata dopo un violento impatto con un altro mezzo.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che a bordo del veicolo ci fossero dei bambini. Gli occupanti dell’auto sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Al momento non sono note le loro condizioni di salute ne le cause dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Il tratto in questione viene ritenuto da molti ad alto rischio, per via dei cartelli di Stop spesso ignorati dagli automobilisti.