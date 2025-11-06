Taranto, auto si ribalta in via Alto Adige

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che il conducente della vettura abbia perso il controllo e si sia capovolto finendo la sua corsa su un fianco

Nella serata di mercoledì 5 novembre, poco prima delle 21.30, si è verificato un incidente in via Alto Adige dove una macchina si è ribaltata per cause ancora da accertare.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che il conducente della vettura abbia perso il controllo e si sia capovolto finendo la sua corsa su un fianco. I residenti del posto e i gli automobilisti in transito hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.

I passeggeri del mezzo non avrebbero riportato ferite gravi, ma sono stati sottoposti a controlli medici. Dopo la rimozione e la bonifica dell’area la circolazione è tornata regolare.