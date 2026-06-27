Giochi del Mediterraneo, il Comune fa il punto sulle attività in corso

Riunione dell’Executive Committee sullo stato di avanzamento delle attività in vista dei XX Giochi del Mediterraneo. Il sindaco Piero Bitetti illustra le priorità dell’Amministrazione: manutenzione del verde, pulizia urbana, mobilità, gestione dei cantieri e accoglienza per atleti e visitatori

Proseguono le attività del Comune di Taranto in vista dei XX Giochi del Mediterraneo. Nel corso dell’Executive Committee Meeting, alla presenza del sindaco Piero Bitetti e del vicesindaco Mattia Giorno, è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento delle iniziative messe in campo dall’Amministrazione per accompagnare la città all’appuntamento internazionale.

Nel suo intervento, il sindaco Bitetti ha evidenziato il rafforzamento del coordinamento tra le Direzioni comunali, le società partecipate, il Commissario straordinario, il Comitato Organizzatore e gli altri soggetti istituzionali coinvolti, con l’obiettivo di garantire un’organizzazione efficiente della manifestazione.

Tra le priorità individuate figura il decoro urbano. È in fase di definizione un piano straordinario di manutenzione del verde che interesserà i mesi di luglio e agosto, con l’obiettivo di mantenere parchi, aiuole e spazi pubblici in condizioni ottimali per tutta la durata dei Giochi. Contestualmente sarà potenziato il servizio di pulizia della città e di raccolta dei rifiuti attraverso un rafforzamento delle attività di Kyma Ambiente.

Particolare attenzione è riservata anche alla mobilità e alla viabilità. Sono stati individuati i principali hub di accesso alla città, dai quali partirà un servizio di navette dedicate per collegare gli impianti sportivi e il centro cittadino, facilitando gli spostamenti di atleti, delegazioni e visitatori.

Prosegue inoltre il coordinamento tra Polizia Locale, Direzione Lavori Pubblici, Kyma Mobilità, Commissario straordinario e imprese impegnate nei cantieri ancora aperti. L’obiettivo è programmare i lavori, individuare percorsi alternativi e ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza durante lo svolgimento della manifestazione. L’Amministrazione comunale sta inoltre lavorando sugli aspetti amministrativi e organizzativi legati all’evento, dedicando particolare attenzione ai servizi di accoglienza.

“I Giochi del Mediterraneo rappresentano una straordinaria opportunità di crescita per Taranto”, ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti. “Continueremo a lavorare con determinazione, responsabilità e spirito di squadra affinché la città si presenti organizzata, accogliente e capace di valorizzare il proprio patrimonio culturale, sociale e territoriale”.