BCC San Marzano,  inaugurata la filiale di Nardò

Oltre 500 persone, tra soci, clienti, imprenditori, professionisti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni, hanno preso parte alla cerimonia che ha segnato ufficialmente l’apertura della tredicesima filiale della Banca e la seconda nella provincia di Lecce

Grande partecipazione di pubblico all’apertura del nuovo Green Hub della Banca di Credito Cooperativo. La tredicesima filiale – fanno sapere – consolida la presenza nel Salento. Una sede ad altissima efficienza energetica che unisce sostenibilità, innovazione e centralità della relazione con il cliente.



Una straordinaria partecipazione di pubblico ha accompagnato l’inaugurazione della nuova filiale della BCC San Marzano a Nardò giovedì 25 giugno 2026. Oltre 500 persone, tra soci, clienti, imprenditori, professionisti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni, hanno preso parte alla cerimonia che ha segnato ufficialmente l’apertura della tredicesima filiale della Banca e la seconda nella provincia di Lecce. L’evento si è aperto con il saluto del Presidente Emanuele Di Palma, cui sono seguiti gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni locali, degli esponenti delle Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Cassa Centrale e di Federcasse, a testimonianza dell’importanza strategica dell’investimento per il territorio e per il sistema del Credito Cooperativo. Con l’apertura della sede di Nardò, la BCC San Marzano consolida il proprio percorso di crescita nel Salento, rafforzando la presenza nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce attraverso un modello di banca che continua ad investire nella prossimità e nella relazione con le comunità locali, in controtendenza rispetto alla progressiva riduzione degli sportelli bancari registrata a livello nazionale.



La nuova filiale – affermano – rappresenta un vero e proprio Green Hub, progettato secondo i più avanzati criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

Realizzata su una superficie di circa 320 metri quadrati, è certificata nZEB (Nearly Zero Energy Building), lo standard europeo riservato agli edifici ad altissime prestazioni energetiche. L’immobile è dotato di cappotto termico ad alte prestazioni energetiche, di un impianto fotovoltaico da circa 21 kW per la produzione di energia pulita e di soluzioni impiantistiche finalizzate a ridurre al minimo i consumi e l’impatto ambientale.



Elemento distintivo della nuova sede – sostengono – è il grande giardino verticale naturale stabilizzato che caratterizza il salone centrale, simbolo dell’identità green della Banca. Un’installazione realizzata con essenze naturali che conserva l’aspetto e il profumo del sottobosco senza richiedere irrigazione o manutenzione, contribuendo al benessere e alla qualità degli ambienti. La filiale dispone inoltre di un’area self-service aperta 24 ore su 24 con due ATM di ultima generazione, due postazioni di cassa, quattro uffici dedicati alla consulenza specialistica, spazi completamente accessibili alle persone con disabilità e un ampio giardino esterno che integra la struttura nel contesto urbano.



Particolarmente suggestivo il momento conclusivo della serata, durante il quale le moderne superfici dell’edificio sono state animate da spettacolari giochi di luce e proiezioni architetturali, molto apprezzati dal numeroso pubblico intervenuto. «Questa filiale rappresenta molto più di una nuova apertura – ha dichiarato il Presidente Emanuele Di Palma –. È la testimonianza concreta della volontà della BCC San Marzano di continuare ad investire nelle persone e nei territori, offrendo un presidio stabile fatto di ascolto, consulenza e relazioni di fiducia. Abbiamo realizzato una sede che interpreta la nostra idea di banca: sostenibile, innovativa e profondamente radicata nella comunità. Un investimento che guarda al futuro senza rinunciare ai valori che da settant’anni guidano il Credito Cooperativo.»



L’apertura della filiale di Nardò – concludono – assume un significato ancora più simbolico nell’anno in cui la BCC San Marzano celebra il proprio 70° anniversario, confermando un percorso di crescita fondato sulla solidità patrimoniale, sulla sostenibilità e sulla volontà di essere un punto di riferimento per famiglie, imprese e comunità locali.