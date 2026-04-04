Taranto, carabiniere fuori servizio interviene e arresta un presunto molestatore

L’episodio dimostra come un Carabiniere sia sempre in servizio, anche quando non indossa l’uniforme. “Perché la divisa non si ripone mai davvero nell’armadio: – fa sapere l’Arma – è un valore che si porta dentro, ogni giorno”

Momenti di tensione nella mattinata del 30 marzo 2026 nel centro di Taranto, dove un 26enne di San Giorgio Ionico è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia con la presunta accusa di violenza sessuale, oltre che di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Determinante l’intervento di un Carabiniere libero dal servizio, che ha notato una giovane donna in lacrime lungo una via del centro cittadino. Avvicinatosi e qualificatosi, la ragazza avrebbe raccontato di essere stata poco prima palpeggiata da un uomo ancora presente sul posto, indicandolo senza esitazioni.

Il militare dell’Arma ha quindi raggiunto immediatamente il sospettato, ma alla richiesta di fornire le proprie generalità il 26enne avrebbe reagito con violenza, colpendolo con una testata al volto e tentando la fuga. Ne sarebbe nata una colluttazione breve ma intensa, al termine della quale il carabiniere è riuscito a bloccarlo fino all’arrivo dei colleghi.

Alla luce degli elementi raccolti, il giovane — per il quale vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva — è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.