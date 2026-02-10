Taranto, cassiera presa a pugni in faccia

L’ aggressione è avvenuta in un negozio commerciale da parte di un’ altra donna, dopo il rifiuto di prendere una bevanda

In un’ attività di via Oberdan, qualche ora fa, una dipendente sarebbe stata aggredita da un pugno in pieno volto.

Secondo le prime ricostruzioni, una giovane donna entrata nel negozio, avrebbe tentato di prendere dalla cassa l’ importo per acquistare una birra. Al diniego della dipendente, le avrebbe sferrato colpi con violenza. Subito dopo si è dileguata. La donna aggredita è stata subito soccorsa. Sono in corso le indagini da parte delle autorità per capire la dinamica dell’ accaduto e risalire alla responsabile dell’ aggressione.