lunedì 23 Febbraio 26
CP

Taranto, colpo sventato nella notte: arrestato 25enne

Cronaca

Articoli Correlati

Massafra si emoziona con la Madonna della Scala

CP -
di Angelo Nasuto La città ha celebrato in stretta preghiera per l’inizio ufficiale dell’Anno Giubilare nel 250° anniversario del suo Patrocinio Pochi giorni fa la città...
Read more

ASL Taranto, FIALS e CISL FP in agitazione

CP -
Le sigle sindacali, nella nota stampa, spiegano che è stato richiesto l'intervento del Prefetto La sanità tarantina torna al centro della tensione istituzionale. CISL...
Read more

Manduria, tentano un furto in una profumeria

CP -
Due cittadini extracomunitari denunciati dalla Polizia Il personale del Commissariato di Manduria ha raccolto la denuncia di una negoziante, vittima di un furto di profumi...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand