Taranto, colpo sventato nella notte: arrestato 25enne

Ancora un intervento tempestivo dei Carabinieri a Taranto, dove nel corso del weekend un 25enne del posto è stato arrestato in flagranza con l’accusa del presunto reato di tentato furto aggravato

L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio perlustrativo della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE che indicava movimenti sospetti nei pressi di un esercizio pubblico. In pochi minuti la pattuglia ha raggiunto l’obiettivo segnalato, sorprendendo il giovane che, secondo quanto ricostruito, dopo aver forzato la saracinesca con attrezzi da scasso si sarebbe introdotto all’interno dell’attività commerciale nel tentativo di impossessarsi di beni presenti.

Il piano, però, è stato interrotto dall’arrivo dei militari. Alla vista dell’auto di servizio, il 25enne avrebbe tentato una fuga precipitosa lungo le vie adiacenti, nel chiaro intento di far perdere le proprie tracce. Ne è nato un breve inseguimento a piedi, conclusosi poco dopo con il blocco e la messa in sicurezza del sospettato.

Sul posto sono stati eseguiti i primi accertamenti e rinvenuti gli strumenti presumibilmente utilizzati per forzare l’ingresso. La vittima, prontamente rintracciata, ha formalizzato denuncia per l’accaduto.

Al termine delle operazioni di rito, e fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’episodio conferma l’efficacia del controllo del territorio e la rapidità d’intervento delle pattuglie dell’Arma, che anche questa volta hanno impedito che il furto venisse portato a termine.