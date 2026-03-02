Taranto, controlli del NAS: irregolarità in palestre e attività alimentari

Il Suap del Comune ha disposto l’immediata sospensione dell’attività della palestra, mentre per i negozi di alimentari sono state elevate sanzioni amministrative che ammontano a diverse migliaia di euro

I militari del NAS di Taranto hanno intensificato i controlli sul territorio, rilevando diverse irregolarità sia nel settore sportivo che in quello alimentare.

Durante le verifiche, è emerso che una palestra operava senza la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e senza un responsabile tecnico in possesso di laurea in Scienze Motorie o titolo equipollente, figura obbligatoria per la gestione dei programmi e delle attività della struttura. Su segnalazione dei militari, il SUAP del Comune ha disposto l’immediata sospensione dell’attività.

I controlli hanno riguardato anche numerose attività alimentari. In diversi casi sono stati sequestrati alimenti, mentre altre attività sono state chiuse per violazioni delle norme igienico-sanitarie, con sanzioni amministrative che ammontano a diverse migliaia di euro.

I titolari delle attività irregolari sono stati segnalati alle autorità competenti per gli ulteriori provvedimenti del caso.