Taranto, controlli della Polizia di stato in Città Vecchia

Chiusa una pizzeria per carenze igienico- sanitarie e irregolarità della fornitura elettrica

La Polizia di Stato con la collaborazione del personale della locale ASL e dei tecnici di Enel Distribuzione, ha ispezionato alcune attività commerciali in Città Vecchia, con particolare attenzione a bar e ristoranti.

In una pizzeria in Via Garibaldi il personale della Divisione Polizia Amministrativa ha riscontrato gravi carenze igienico sanitarie, compresa la mancanza della documentazione sulla conformità dell’approvvigionamento idrico.

In un attiguo deposito anch’esso con evidenti carenze strutturali ed igienico sanitarie, sono stati ritrovati oltre 200 kg di alimenti privi della prevista etichettatura sulla tracciabilità del prodotto ed accatastati in modo confuso e non conforme alla normativa vigente. Il locale era privo di qualsiasi documentazione amministrativa e sanitaria.

Il controllo, con la collaborazione dei tecnici specializzati, è stato esteso anche alla verifica della regolarità della fornitura elettrica. Anche in questo caso, sia nei locali della pizzeria che in quelli del deposito è stata rilevata la manomissione dell’impianto erogatore di energia elettrica.

Dopo il conseguente distacco dell’alimentazione elettrica, il personale dell’ASL, constatate le evidenti carenze igienico-sanitarie ed amministrative, ha disposto l’immediata chiusura dell’attività con l’inibizione all’utilizzo dell’attiguo deposito.

Inoltre i poliziotti hanno anche rilevato la presenza di un dipendente privo del regolare contratto lavorativo.

Al termine dell’accertamento il titolare dell’attività è stato sanzionato per le violazioni riscontrate per un ammontare di circa 5mila euro, mentre il danno per l’Azienda erogatrice di energia elettrica è stato stimato in circa 90mila euro.