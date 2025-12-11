Taranto, crollo improvviso di un balcone

Due feriti sono stati trasportati in ospedale: il proprietario dell’appartemento e l’ operaio impegnato nella manutenzione della caldaia. Uno dei due sarebbe precipitato sul balcone sottostante mentre l’altro sarebbe caduto sul marciapiede. Avrebbero riportato politraumi ma non sarebbero in pericolo di vita

Nel primo pomeriggio, a Taranto, un balcone del secondo piano di una palazzina all’angolo tra via Oberdan e via Pisanelli, nei pressi di Piazza Ebalia, è crollato. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni passanti sarebbero rimasti feriti. É stato richiesto l’ intervento dei sanitari del 118.

Due feriti sono stati trasportati in ospedale: il proprietario dell’appartemento e l’ operaio impegnato nei lavori di manutenzione della caldaia esposta sul balcone. Uno dei due sarebbe precipitato sul balcone sottostante mentre l’altro sarebbe caduto sul marciapiede. Avrebbero riportato politraumi ma non sono in pericolo di vita.

L’area è stata subito transennata per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell’ intera area.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Polizia di Stato, per i dovuti rilievi e individuare la dinamica precisa dell’ accaduto.