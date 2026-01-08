Taranto, decesso dopo intervento al SS. Annunziata

La procura avvia indagine per fare luce sulla morte di un 64enne

Un uomo originario di Cellino San Marco, era stato ricoverato a metà dicembre presso il nosocomio tarantino per rimuovere una massa tumorale. Il decorso post- operatorio però è stato aggravato da complicazioni che hanno portato al decesso del paziente circa una settimana dopo. In seguito all’ esposto presentato dalla famiglia, la procura ha avviato un’ indagine e sono state iscritti, diciannove sanitari, nel registro degli indagati. Il provvedimento è un atto dovuto per permettere

la nomina di consulenti di parte durante l’autopsia che è stata già disposta dal pubblico ministero. Sarà infatti l’esame autoptico a stabilire le cause della morte.