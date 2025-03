Taranto, donna investita da un autobus in via Minniti: ricoverata in codice rosso

La 66enne è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al SS. Annunziata

Poco prima delle 14 di oggi, martedì 11 marzo, una donna di 66 anni è stata investita mentre camminava da un autobus che stava girando da via Bruno per immettersi su Via Minniti a Taranto.

Secondo le prime informazioni, la signora sarebbe stata travolta dal bus mentre stava per girare. Prontamente soccorsa dagli agenti della Polizia Locale e del 118, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Santissima Annunziata per le cure del caso.