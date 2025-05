Taranto, doppio colpo della polizia: due arresti per spaccio ed evasione

I Falchi della Mobile arrestano due pregiudicati: un 35enne sorpreso fuori casa nonostante i domiciliari e un 56enne trovato con cocaina e materiale per lo spaccio

Due distinte operazioni della Polizia di Stato hanno portato all’arresto di due pregiudicati tarantini, entrambi già agli arresti domiciliari. Nel primo intervento, i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato un 35enne che, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari, è stato sorpreso mentre passeggiava in via Oberdan insieme a un’altra persona. Gli agenti lo hanno seguito fino a via Duca di Genova, dove è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. Per lui è scattato l’arresto per evasione, oltre alla sanzione amministrativa per possesso di stupefacenti.

Nella seconda operazione, sempre i Falchi hanno fatto visita a un 56enne, anch’egli ai domiciliari con braccialetto elettronico. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto nella camera da letto, all’interno di una borsa frigo, circa due grammi e mezzo di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e 90 euro in contanti. Entrambi i pregiudicati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Taranto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.