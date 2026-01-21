Taranto, doppio incidente nella notte a causa della pioggia: tre i feriti

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che i due sinistri siano stati causati dal mancato rispetto di una precedenza

Due incidenti stradali nel giro di poche ore a Taranto, complice il maltempo che ha reso l’asfalto particolarmente scivoloso. Entrambi i sinistri si sono verificati nella serata di ieri, martedì 21 gennaio, e hanno visto il coinvolgimento di scooter, rendendo necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 21.30 in via Maturi. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell’impatto vi sarebbe il mancato rispetto della precedenza: una moto si è scontrata con un’autovettura, causando il ferimento di entrambi i conducenti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Taranto, sezione Infortunistica Stradale, per i rilievi e gli accertamenti di competenza.

Poco dopo, un secondo incidente si è verificato in via Dante, all’altezza della scuola Righi. Anche in questo caso l’ipotesi principale è quella di una precedenza non rispettata. Il motociclo, complici le condizioni dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso aderenza e il centauro è caduto rovinosamente a terra, battendo la testa. I sanitari del 118 hanno trasportato l’uomo in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso.