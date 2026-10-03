Taranto, droga e munizioni in casa: arrestato 

Un 39enne del posto è stato sorpreso con quarantaquattro grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, e 30 munizioni calibro 9

I Carabinieri di Taranto durante un’attività di controllo del territorio, nella serata del 1° ottobre, hanno tratto in arresto un uomo. A destare in un primo momento il sospetto, è stato l’ atteggiamento dell’ uomo alla vista dei militari dell’Arma.

Il 39enne è stato sottoposto a controllo di polizia e nell’ambito della perquisizione, lo stesso, è stato sorpreso in possesso di un quantitativo di droga.

La ricerca di ulteriori sostanze stupefacenti è successivamente proseguita presso l’abitazione dell’uomo, dove sono state rinvenute 30 munizioni calibro 9, risultate non regolarmente detenute.



Il quantitativo complessivamente sequestrato sarà ora sottoposto agli accertamenti tecnici e di laboratorio da parte degli specialisti del L.A.S.S. del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, chiamati a determinarne con precisione natura, principio attivo e peso netto.



Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso l’abitazione per la sottoposizione agli arresti domiciliari.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti dell’indagato, vige il principio di presunzione di innocenza fino all’eventuale sentenza definitiva di condanna.

