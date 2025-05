Taranto, droga nascosta in casa: 33enne arrestato dai Carabinieri

Durante la perquisizione gli agenti hanno recuperato circa 30 grammi di cocaina, il materiale per il confezionamento e una somma di denaro contante

Nella serata di sabato 3 maggio, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, durante un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un giovane del posto, presunto responsabile di detenzione di droga, per finalità di spaccio.

I militari dell’Arma hanno fermato e controllato il 33enne. Durante gli accertamenti di rito, il suo comportamento particolarmente nervoso ha spinto i Carabinieri ad approfondire le verifiche attraverso un’accurata perquisizione, estesa alla sua abitazione. Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 30 grammi di cocaina, nascosti in un mobile della cucina e in un mobile dell’ingresso, suddivise in dosi, idonee per essere distribuite nelle piazze della città jonica. L’uomo è stato trovato in possesso anche di materiale per il confezionamento e di una somma di denaro contante, ritenuta provento illecito dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga sequestrata è stata consegnata al Laboratorio Analisi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, per accertare l’esatta quantità e la percentuale di principio attivo, mentre, il denaro è stato depositato su un conto corrente infruttifero intestato al Fondo Unico di Giustizia. L’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari.