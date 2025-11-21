Taranto, due arresti per furto e minacce

Rapina in un supermercato e due vigilantes di un minacciati con una bottiglia in vetro

La Polizia di stato ha arrestato due uomini di origine africana di 33 e 27 anni, ritenuti presunti responsabili del reato di rapina aggravata.

Il personale della Squadra Volante è intervenuto presso un supermercato sito nel quartiere Taranto 2, dopo aver ricevuto la segnalazione di una rapina appena compiuta da tre uomini extracomunitari ed una donna.

Ascoltando il personale dell’esercizio commerciale e della vigilanza, i poliziotti hanno appreso che i quattro erano stati colti sul fatto dopo aver asportato prodotti alimentari dagli scaffali. Due di loro, vistosi scoperti per guadagnarsi la fuga, avrebbero estratto delle bottiglie di liquore occultate sotto i giubbotti minacciando i presenti.

Raccolti gli indizi utili volti al rintraccio dei quattro presunti autori della rapina, il personale della Volante è riuscito a rintracciarli dopo pochissimi minuti nei paraggi.

Due di questi si erano dileguati nelle vie limitrofe mentre i loro complici sostavano presso una fermata di autobus urbano.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, per due di loro – ritenuti i presunti autori materiali della rapina – è scattato l’arresto.

La donna e il terzo uomo sono stati denunciati perché ritenuti presunti responsabili del reato di furto aggravato.

La refurtiva composta da alcune bottiglie di liquore ed 8 confezioni di crema spalmabile, occultati in uno zaino sono state restituite ai legittimi proprietari.

Si ribadisce per tutti gli indagati vige il principio di innocenza sino a sentenza definitiva.

